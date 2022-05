Alle vragen die je hebt over huidkanker kun je dinsdagavond stellen in Q&A

Hoe vaak moet je smeren als je de zon in gaat? Is het slim om onder de zonnebank te gaan voor je zonvakantie? En hoe herken je huidkanker? Met een lente en zomer vol zon in aantocht is het goed om te weten hoe je je huid moet beschermen. Dermatoloog Sharon Dodemont van het Catharina Ziekenhuis beantwoordt dinsdag om half zeven al jullie vragen in een Q&A op web, app en Facebook.

Zit je met vragen over huidkanker, dan heb je vanavond de kans ze te stellen aan een expert. Je kunt vragen of foto’s van een plekje op je huid sturen naar [email protected] Let op: Bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts om een vlekje te laten beoordelen. Op afstand beoordelen van een foto geeft nooit 100% zekerheid. Zeker niet bij moedervlekjes. Iedere vraag wordt door medewerkers van het ziekenhuis beantwoord, tijdens of na de uitzending. Stuur je een foto? Hier moet hij aan voldoen: Stuur twee foto’s: een overzichtfoto (zodat we weten waar de plek zich bevindt) en een detailfoto van het plekje (houd in dat laatste geval de telefoon 10 tot 20 centimeter van de plek op je huid).

Maak je foto bij daglicht; gebruik zeker geen flits.

Zorg dat de huidplek goed zichtbaar is (niet bedekt door haar of kleding).

Houd de huidplek in het midden van de foto.

Controleer of de foto scherp is. De Q&A is live te volgen via de kanalen van Omroep Brabant, maar ook via de social media platformen van het Catharina Ziekenhuis. In onderstaande quiz kun je kijken hoe het met je kennis over huidkanker gesteld is.