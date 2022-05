Hoe herken je huidkanker? Test je kennis

Hoe vaak moet je smeren als je de zon in gaat? Is het slim om onder de zonnebank te gaan voor je zonvakantie? En hoe herken je huidkanker? Met een lente en zomer vol zon in aantocht is het goed om te weten hoe je je huid moet beschermen. Test je kennis over huidkanker in deze quiz.

