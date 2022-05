Kijk hier de Q&A terug met vragen en antwoorden over huidkanker

Het is heerlijk weer deze dagen, maar je lichaam te veel blootstellen aan de zon, kan verraderlijk zijn. Neem je voorzorgsmaatregelen, want huidkanker ligt op de loer.

Dermatoloog Sharon Dodemont van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven beantwoordde dinsdagavond vragen in een Q&A op web, app en Facebook van Omroep Brabant. 'Weren, kleren en smeren' is haar parool en ze had ook een advies: ga met een opvallende moedervlek naar de huisarts. Alle mensen die vragen instuurden over huidkanker, sommige vergezeld van foto's, krijgen binnen twee weken een reactie van het Catharina Ziekenhuis. In de meeste gevallen kon Sharon Dodemont al een geruststellende diagnose geven.

Foto: Erik van 't Woud/ANP.

Let op: bij twijfel is het raadzaam om contact op te nemen met je huisarts om een vlekje te laten beoordelen. Op afstand beoordelen van een foto geeft nooit 100 procent zekerheid. Zeker niet bij moedervlekjes. De Q&A was live te volgen via de kanalen van Omroep Brabant, maar ook via de social media platformen van het Catharina Ziekenhuis. Kijk hier de Q&A terug:

In onderstaande quiz kun je kijken hoe het met je kennis over huidkanker gesteld is.