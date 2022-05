FC Eindhoven grijpt naast periodetitel, NAC definitief naar de play-offs

De laatste speelronde in de Keuken Kampioen Divisie heeft veel spektakel opgeleverd. Bij bijna alle Brabantse ploegen viel de beslissing in de wedstrijd pas in de slotfase. FC Eindhoven greep op dramatische wijze naast de periodetitel, NAC speelde in de laatste minuut gelijk en verzekerde zich van de play-offs.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

FC Volendam - FC Eindhoven

FC Eindhoven greep al nipt naast de derde periodetitel en ook de vierde periodetitel was niet voor FC Eindhoven. Ondanks een 2-0 voorsprong via twee goals van Sleegers ging het vlak voor tijd alsnog fout. Daryl van Mieghem schoot met een afstandschot de 2-2 binnen. Desondanks kunnen de Eindhovenaren terugkijken op een mooi seizoen. In de play-offs moet het droomseizoen bekroont worden met promotie.

