Dirk wil naar zijn verloofde in Oekraïne toe, maar dat mag niet van haar

Dirk van de Luijtgaarden uit 's Gravenmoer wil het liefst zo snel mogelijk afreizen naar Oekraïne. Niet om daar te vechten, maar om bij zijn verloofde te zijn. Hij mag alleen niet komen van haar. “Ik ben doodsbang dat ik haar nooit meer zie.”

Sinds het uitbreken van de oorlog zit 69-jarige Dirk van de Luijtgaarden in grote spanning. Zijn verloofde Viktoriia zit namelijk bij haar familie in Odessa en blijft daar ook. “Door de stress heb ik zelfs fysieke klachten gekregen, zoals migraine en last van m'n onderrug. Ik kan het gewoon niet meer loslaten.” Het is niet de tijd die deze stress veroorzaakt bij Dirk. “Door corona hebben wij elkaar 19 maanden niet kunnen zien. Dat heb je nog een beetje in de hand, maar deze oorlog niet. De onzekerheid is voor mij de grote stress factor. Ik ben doodsbang dat ik haar nooit meer zie.”

Bij de eerste bommen op Odessa schoot het stresslevel bij Dirk naar een maximaal niveau. “Ik probeerde haar te bereiken, maar kreeg geen gehoor. Haar dochter kreeg ik ook niet te pakken. Uiteindelijk namen haar ouders gelukkig wel op. Zij vertelde gelukkig dat het buiten Odessa was.” Het is voor Viktoriia geen optie om deze kant op te komen. “Ze wil wel hierheen komen. Ze kan het alleen niet over haar hart verkrijgen. Haar ouders zijn namelijk te oud om de lange reis te maken. Ze is bang dat die het dan niet redden. Daarnaast zijn haar ouders ook heel stug. Zij denken: wij hebben hier altijd gezeten. We laten ons niet wegbombarderen.”

Niet alleen haar ouders zorgen ervoor dat Viktoriia in Odessa blijft. “Haar 27-jarige dochter is getrouwd. Haar man mag de grens niet over, omdat alle mannen tot zestig jaar moeten blijven. Zij heeft ervoor gekozen om bij haar man te blijven.” Viktoriia komt dus niet naar Nederland toe en daarom wil Dirk naar Oekraïne toe. Hij mag alleen niet komen van zijn verloofde. “Ik spreek de taal niet en de cultuur is heel anders. Ik zou niet weten hoe ik me daar in m'n eentje zou moeten redden. Zij voelt zich dan geroepen om alsmaar voor mij te zorgen en daar maakt ze zich druk over. Ik wil niets liever dan naar haar toe.”

