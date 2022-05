RKC houdt na tumultueuze slotfase een punt over aan wedstrijd in Leeuwarden

RKC leek een enorme stap te zetten richting handhaving in de Eredivisie, maar op bezoek bij SC Cambuur kwam het door een slotfase niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

Terwijl een groot gedeelte van de Cambuur-fans met bier en bitterballen in de hand hun plek nog opzocht, werkte Roberts Uldrikis de bal al tegen de touwen. Na een vlotte aanval kwam RKC-goalie Ettiene Vaessen twee minuten na rust net te laat om de spits van scoren af te houden.

De lange Let sprong van vreugde op de boarding, deelde high fives uit en schreeuwde het samen met de fans achter het RKC-doel uit van blijdschap. Vaessen bekeek het tafereel met een glimlach, hij had de bal op dat moment al een tijdje klaar liggen om weer in het spel te brengen. Uldrikis stond namelijk buitenspel, het doelpunt ging niet door.

Twee minuten later was Finn Stokkers dicht bij de openingstreffer. Zijn schot van afstand werd gekeerd door Sonny Stevens. De Cambuur-goalie keek een paar tellen later eerst verschrikt en daarna opgelucht omhoog, een verdwaalde voorzet van Richard van der Venne eindigde net op de lat in plaats van in het doel.

Van slecht naar iets leuker

Met die openingsfase van de tweede helft wisten Cambuur en RKC de aanwezigen in het stadion al meer te vermaken dan ze in de hele eerste helft hadden gedaan. Bij rust gingen de ploegen onder een luid fluitconcert van het thuispubliek van het veld. De voetbalfans lieten daarmee hun ongenoegen blijken over het niveau dat in de eerste 45 minuten op de kunstmat was gelegd.

Ook in de overige veertig minuten van de eerste helft was het - in ieder geval voor de neutrale toeschouwer - iets leuker om naar te kijken. Beide ploegen speelden met de intentie om een doelpunt te maken. Die drang naar voren was bij RKC nog meer te zien dan bij de thuisploeg. Maar het waren vooral de verdedigend ingestelde spelers die het - ook nog vaak van afstand - probeerden. Pogingen van Melle Meulensteen, Shawn Adewoye en Said Bakari vlogen zonder gevaarlijk te worden over of naast.

Weer de winst?

De aanvallende intenties van RKC werden uiteindelijk wel beloond. Ruim een kwartier voor het einde van de wedstrijd werd de 0-1 gemaakt. Finn Stokkers controleerde een lange bal en schoof die in de voeten van de opkomende Michiel Kramer. De spits zette met een prima pass Yassin Oukili in kansrijke positie. Hij kapte eerst nog een keer naar binnen, om de bal vervolgens via Sonny Stevens en Doke Schmidt in het doel te werken.

Lang leek RKC niet van de voorsprong te kunnen genieten. Vier minuten na de 0-1 kwam Uldrikis alleen op Vaessen af. Weer begon het publiek te juichen. Dit keer was het geen buitenspel, maar eindigde de inzet van de Cambuur-aanvaller in het zijnet.

Ommekeer

Hans Mulder maakte kort voor tijd de 0-2. Maar nadat het spel lange tijd had stilgelegen omdat de VAR minuten nodig had om te constateren of de invaller buitenspel stond, werd het doelpunt afgekeurd. Op het moment dat duidelijk werd dat het doelpunt niet telde, tilde de vierde man het bord met de extra tijd de lucht in: acht minuten. Het liet het stadioneven ontploffen, de fans van de thuisploeg gingen nog een keer vol achter de ploeg staan. Dat wat de RKC-fans de hele wedstrijd al zingend en springend deden.

Nadat Vaessen een inzet van Uldrikis op fantastische wijze uit zijn doel wist te tikken, werd er door de supporters van Cambuur vanalles naar de goalie gegooid. Na een korte onderbreking werd er hervat met de hoekschop die nog stond. Uit die hoekschop liet Milan Smit Vaessen kansloos, hij kopte de bal in de verre hoek en bracht de stand zo op 1-1.

RKC heeft door het gelijkspel nu zes punten meer dan de nummers zestien, zeventien en achttien - PEC Zwolle, Sparta Rotterdam en Willem II. Met een beter doelsaldo lijkt handhaving nog steeds een kwestie van tijd, al was de lange busreis terug naar huis met twee punten extra een stuk lekkerder geweest voor trainer Joseph Oosting, zijn spelers én de meegereisde fans.