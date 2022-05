Willem II met vertrouwen naar slot van het seizoen: 'Met passie spelen'

Willem II is hekkensluiter in de Eredivisie en heeft nog drie wedstrijden om degradatie te voorkomen. Driess Saddiki heeft nog altijd vertrouwen in een goede afloop van het seizoen, al moeten de spelers van Willem II volgens hem in de drie duels die het nu in acht dagen afwerkt dan wel 'als mannen' op het veld staan.

Fabian Eijkhout Geschreven door

‘In de hoek waar de klappen vallen’. Het is zo’n uitspraak die je vaak hoort als clubs tegen degradatie vechten. Een cliché, maar die zijn er niet voor niets. Willem II merkt het ook, het valt regelmatig net de verkeerde kant op voor de Tricolores. Ook in de vorige wedstrijd, tegen PSV, waren er weer momenten van pech. Van een buitenspelgoal tot een ongelukkig eigen doelpunt. “Dat voel je natuurlijk wel”, zegt Saddiki eerlijk. “Je wil dat het meezit, dat een tegenstander dat soort momenten heeft. Wij vangen de klappen nu, maar moeten ervoor zorgen dat we de bal snel terugkaatsen.”

"De goals makkelijk zo weggeven, dat kunnen we ons niet meer permitteren."

Tegen PSV maakte Willem II twee keer een aansluitingstreffer, twee keer bracht PSV de marge heel snel weer op twee. Een paar weken geleden waren dat momenten geweest waarop de hoofden naar beneden zouden gaan. Nu is dat wel iets anders, het besef dat de sportieve toekomst van de club op het spel staat is bij iedereen goed doorgedrongen. "We willen echt alles geven, veel energie in de wedstrijden leggen. Tegen PSV doen we onszelf uiteindelijk tekort. Twee keer zo’n snelle tegentreffer, dat is heel erg zuur. Daar moeten we gewoon vanaf. Je weet dat je dat jezelf de komende wedstrijden niet kunt permitteren. De goals zo makkelijk weggeven, dat mag niet.” Te lang wilde Saddiki daar de afgelopen week niet bij stilstaan. “Het moet niet in je hoofd gaan zitten. Ik ben daar mentaal heel sterk in, de andere jongens ook. Daar ben je voetballer voor. Je weet dat het kan gebeuren”, zegt Saddiki, die er daarna nog maar eens een cliché uitgooit. "De bal is rond."

"Het gaat om intrinsieke motivatie, ik noem dat passie en vanuit je hart spelen."

De middenvelder kijkt nu ook niet naar de ranglijst. Hij kijkt naar zijn eigen ploeg, zoals trainer Kevin Hofland dat ook doet. "Elke wedstrijd moet het vanuit jezelf komen. Mooi gezegd gaat het dan om intrinsieke motivatie. Ik noem het passie en vanuit je hart spelen. Ik zie dat terug. In trainingen, in de rust in de kleedkamer, in hoe ze tegen elkaar tekeer gaan. Dat heb ik in het begin hier gemist. Nu is het er wel. Uiteindelijk moet dat punten op gaan leveren.” Saddiki had bij de 4-2 van PSV ook wel even tekeer willen gaan. Er was een miscommunicatie tussen Timon Wellenreuther en Wessel Dammers, de verdediger werkte daardoor de bal in zijn eigen doel. Dat zijn frustrerende momenten. "Natuurlijk wil je het op zo’n moment uitschreeuwen. Het is een heel naar moment. Voor ons, maar zeker ook voor Wessel en Timon. Zo’n miscommunicatie is zuur. Maar dat moet je heel snel achter je laten. Je moet er wel van leren. Wat dat betreft is het belangrijk dat we iets positiefs meenemen uit iedere wedstrijd. Maar zeker ook de minpunten, dat we weten wat we beter moeten doen.”

"Als we er niet als mannen staan, krijgen we de doelpunten om de oren."