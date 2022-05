Martien maakte van 'betonnen bak' in de lichttoren een prachtig huis

Het appartement in de Lichttoren (foto: HG Makelaars o.g.). Foto: HG Makelaars o.g. Foto: HG Makelaars o.g. Volgende Vorige 1/3 Het appartement in de Lichttoren (foto: HG Makelaars o.g.).

Martien Verdeuzeldonk kocht veertien jaar geleden een appartement in de lichttoren. Het appartement in Eindhoven was toen alleen nog een grote 'betonnen bak'. Na veel verbouwen kwam daar uiteindelijk een prachtig huis uit. Toch vindt Martien het nu tijd om het te verkopen, omdat hij kleiner wil gaan wonen.

Martien woont al sinds 2006 in de lichttoren. “Ik woonde eerst op een andere etage. Ik wilde alleen een extra slaap- en badkamer en ik miste een balkon. Daarom ben ik in 2008 verhuisd naar een andere etage.” Toen Martien dit appartement kocht, was het niet per se een lust voor het oog. “Ik heb toen eigenlijk gewoon een betonnen bak gekocht en heb toen alles zelf ontworpen. Je koopt iets kaals en bedenkt dan pas dan hoe je wilt wonen.”

De woonkamer (foto: HG Makelaars o.g.).

Uiteindelijk is Martien een jaar bezig geweest met het ontwerpen van zijn ideale huis, maar dat kon hij niet helemaal alleen. “Ik heb het samen gedaan met een binnenhuisarchitect. Er zijn gewoon dingen die je niet kunt verzinnen als je die creativiteit niet hebt.” “Mijn slaapkamer staat in open verbinding met de woonkamer. Dat vond ik in het begin een beetje eng. De architect heeft mij toen overtuigd om het wel te doen.”

Foto: HG Makelaars o.g.

Ook de verbouwing duurde ongeveer een jaar. Maar daarna was het nog niet helemaal klaar. “Afgelopen zaterdag heb ik de laatste schroef in de muur gedraaid, maar dan heb je het wel over de kleine details", lacht hij. Een echte eyecatcher in de woning is toch wel het grote schilderij in de woonkamer. “Ik wilde eerst een hele goede foto aan de muur hangen van Eindhoven, zodat het net een raam zou lijken. Alleen is de stad steeds aan het veranderen.”

De badkamer (foto: HG Makelaars o.g.)

Iets wat ook heel erg opvalt in het huis zijn de twee kleine kamers boven de badkamers. "Die ruimtes zijn beide 1.60 meter hoog. In de ene kamer is een logeerkamer en in de andere heb ik een roeiapparaat staan."

Logees moeten opletten als ze gaan staan (foto: HG Makelaars o.g.).