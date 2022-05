A58 dicht bij Etten-Leur na botsing auto's, man aangehouden

De A58 van Bergen op Zoom richting Breda is sinds kwart over vijf vrijdagnacht afgesloten bij Etten-Leur na een ongeluk. Twee auto's botsten daar op elkaar.

In de auto die werd aangereden, zaten drie mensen. Een man en vrouw raakten gewond.

Onder invloed

In de andere auto zat een man. Die is aangehouden. Hij zou volgens de politie mogelijk onder invloed zijn geweest op het moment dat de botsing plaatsvond.

Vanwege het ongeluk is een omleiding ingesteld vanaf knooppunt De Stok. Het verkeer richting Breda moet via Dordrecht rijden, over de A17 en de A16.