A58 urenlang dicht bij Etten-Leur na botsing auto's, man aangehouden

De A58 van Bergen op Zoom richting Breda was van kwart over vijf vrijdagnacht tot twaalf uur zaterdagmiddag afgesloten bij Etten-Leur na een ongeluk. Twee auto's botsten daar op elkaar.

In de auto die werd aangereden, zaten drie mensen. Een 24-jarige man uit Roosendaal en 30-jarige vrouw, wiens woonplaats in Nederland niet bekend is, raakten bij de botsing gewond. Zij zijn met een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

Onder invloed

In de andere auto zat een 32-jarige Bredanaar. Die is aangehouden. Hij gedroeg zich volgens de politie zeer vervelend en was volgens een woordvoerder onder invloed van alcohol op het moment dat de botsing plaatsvond. "De man weigert vooralsnog mee te werken aan een ademtest en bloedproef", liet de woordvoerder rond tien uur weten.

Vanwege het ongeluk werd een omleiding ingesteld vanaf knooppunt De Stok. Het verkeer richting Breda moest urenlang via Moerdijk rijden, over de A17 en de A16.

Vrachtwagenchauffeur gezocht

Hoe de botsing kon gebeuren, wordt onderzocht. De politie vraagt getuigen van de aanrijding zich te melden. "We zijn specifiek op zoek naar een vrachtwagenchauffeur die stopte bij de plaats van het ongeluk en die waarschijnlijk ooggetuige was."