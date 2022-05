Woedende Etienne Vaessen: 'Dit zou bij Ajax of PSV nooit gebeuren'

RKC stapte vrijdagavond met een punt én een kater in de bus voor de lange terugreis van Leeuwarden naar Waalwijk. De ploeg van trainer Joseph Oosting was de betere ploeg, maar twee ongelukkige momenten zorgden ervoor dat in de absolute slotfase van de wedstrijd het geen 0-2, maar 1-1 werd tegen SC Cambuur.

Vaessen geeft toe dat hij nog vol in de frustratie zit. In zijn ogen had scheidsrechter Joey Kooij de wedstrijd stil moeten leggen en met alle spelers van het veld moeten stappen. "De veiligheid van mij en de spelers hoort voorop te staan. Als je even naar binnen gaat, worden de supporters wat rustiger. Bij iedere andere club ga je naar binnen, je ziet het overal, maar meneer Kooij laat ons doorvoetballen. Ik kan er met mijn pet niet bij."

'Ga naar huis man, ga weg hier, wegwezen'. Met een flauw glimlachje hoort Etienne Vaessen de schreeuwende Cambuur-supporter aan. De keeper van RKC staat klaar voor de interviews, langs het veld, als hij nog wat verwensingen naar zijn hoofd krijgt. Hij is er niet van onder de indruk. Logisch ook, een paar minuten eerder kreeg hij veel meer naar zijn hoofd. "Het is toch niet normaal dat je acht aanstekers tegen je aan gegooid krijgt."

Geen afkoelmoment, maar meteen de hoekschop die nog stond nadat Vaessen met een fabelachtige redding op een inzet van spits Roberts Uldrikis de 1-1 nog wist te voorkomen. "Ik pakte hem goed. Dat was een goed gevoel. Maar als je vervolgens acht aanstekers tegen je aan krijgt en daarna scoren ze een goal, boeit mij die redding niet meer. We hadden gewoon drie punten moeten pakken, een feestje terug in de bus moeten vieren en daarna met supporters bij RKC. Het is heel zuur.”

De frustratie zit hem bij Vaessen ook in het feit dat Cambuur in zijn ogen eigenlijk nooit meer op 1-1 had kunnen komen. Kort voor het einde van de wedstrijd kopte Hans Mulder de bal tegen de touwen. Het spel lag vervolgens heel wat minuten stil, omdat de VAR heel lang nodig had om te kijken of Michiel Kramer buitenspel stond of niet.

"Wij hebben de VAR altijd tegen. Als je kijkt naar grote clubs als Ajax, Feyenoord en PSV, die hebben hem altijd mee. Ze zien het niet, waarom keur je hem nu dan af? Het slaat nergens op, het scheelt ons gewoon twee punten. Als je 2-0 voor staat, win je die wedstrijd gewoon. Ik snap er geen reet van.”

Ook trainer Joseph Oosting baalde er flink van. "Ik ben hier doodziek van, we hadden hier gewoon moeten winnen. Het was ook zo terecht geweest. Maar dan kom je weer met die VAR. Maar ik wil kijken naar de goede dingen, het houden bij het voetbal. Dan kunnen we alleen maar trots zijn.”