Verheug je op heerlijk zomerweer komende week: 'Eerste 25 graden van 2022'

Je mag je verheugen op fijn zomerweer komende week. Volgens Wilfred Janssen van Weerplaza kan het dinsdag in de buitengebieden voor het eerst dit jaar 25 graden worden.

Wilfred vertelde zaterdagochtend in het radioprogramma 'Weekend' op Omroep Brabant dat er begin komende week weer veel ruimte voor de zon is. "Maandag kan het 23 of 24 graden worden. Dinsdag zien we wel wat meer bewolking, maar de lucht waarin we ons bevinden is dan nog een stukje warmer."

Paar pittige buien

Ook dit weekend is het zeker niet koud. Deze zaterdag komt de temperatuur uit op 18 tot lokaal 20 graden. "Niet al teveel wind daarbij, dus een prima dag voor deze tijd van het jaar."

Wel gaan er zaterdagmiddag een paar buien ontstaan. "Met name in het oosten van de provincie kan een enkeling uitgroeien tot een pittige bui, met lokaal veel regen in korte tijd. Hier kan ook onweer bij zitten en misschien wat kleine hagelsteentjes. Wel zijn dit heel plaatselijke buien, dus de kans dat je hiermee te maken krijgt, is gelukkig heel klein."

Mooiweerstapelwolkjes

Die bewolking waarmee we zaterdag te maken krijgen, trekt volgens Wilfred later in de avond en nacht weg. "Dan hebben we met brede opklaringen te maken. De temperatuur daalt komende nacht naar 7 graden."

Zondag wordt een stralende Moederdag. De dag start met heel veel zonneschijn en dit weer houdt de rest van de ochtend en een groot deel van de middag aan. "Uiteindelijk zien we mooiweerstapelwolkjes ontstaan, maar het blijft overal droog. De temperatuur komt net zoals zaterdag uit op 19 of 20 graden."