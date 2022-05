Dit is de route van NAC en FC Eindhoven op weg naar de Eredivisie

Zes potjes zijn NAC en FC Eindhoven verwijderd van de Eredivisie. De twee Brabantse ploegen hebben zich gekwalificeerd voor de play-offs. In de eerste ronde ontlopen ze elkaar nog maar in een halve finale wacht mogelijk een directe confrontatie. Hoe dat zit leggen we hieronder uit.

Voor NAC wacht een dubbele confrontatie tegen ADO. De club uit Den Haag kreeg al vroeg in het seizoen zes punten in mindering. Ondanks die klap bleef het bovenin meedoen. Wie nu de eindstand bekijkt ziet dat de Hagenezen met die zes punten erbij dichtbij promotie waren geweest.

De nummer negen van de ranglijst is geen makkelijke kluif voor de Eindhovenaren. In de competitie won de ploeg van Rob Penders nog niet van De Graafschap. In Doetinchem werd het 0-0. Eind maart verloor FC Eindhoven in eigen huis met 1-2.

FC Eindhoven komt als eerste in actie in de play-offs. Tijd om te herstellen van de wedstrijd van vrijdagavond is er amper. Maandag wacht namelijk een uitwedstrijd tegen De Graafschap, op vrijdag is de return aan de Aalsterweg. De Superboeren plaatste zich op de laatste speeldag ternauwernood voor de play-offs. Mede ook omdat Almere City niet de uitgelezen mogelijkheid op een periodetitel pakte.

In de competitie won NAC in eigen huis met 3-0 van ADO. In Den Haag werd het 4-1. De wedstrijden worden gespeeld op dinsdag en zaterdag. Mochten dan dezelfde uitslagen op het scorebord verschijnen wordt het verlengen. In de play-offs tellen sinds dit seizoen de uitdoelpunten niet meer dubbel.

Opmerkelijk is dat ADO vrijdagavond met een heel ander elftal aan de aftrap stond dan iedereen gewend was. Trainer Giovanni Franken wilde zijn basisploeg rust geven in aanloop naar de play-offs. Ze gingen dan ook met 3-0 onderuit tegen kampioen FC Emmen.

Mochten zowel NAC als FC Eindhoven de dubbele confrontaties tegen ADO en De Graafschap overleven wacht een Brabants onderonsje. In de competitie wist NAC nog niet te winnen van FC Eindhoven. In Eindhoven werd het 2-0. In Breda werd er niet gescoord.

In een mogelijke finale wacht voor NAC of FC Eindhoven een wedstrijd tegen Excelsior, Roda JC of de nummer zestien van de Eredivisie. Het is nog altijd mogelijk dat Willem II die plek inneemt. De Tilburgers zijn nu nog de hekkensluiter van de Eredivisie maar hebben evenveel punten dan nummer zestien PEC Zwolle. In theorie kan ook RKC nog zestiende worden al lijkt dat heel onwaarschijnlijk. De Waalwijkers hebben na het gelijkspel tegen SC Cambuur op vrijdagavond zes punten meer dan de onderste ploegen.