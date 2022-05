A67 voorlopig dicht na botsing auto's en vrachtwagen

Een vrachtwagen en twee auto's zijn zaterdagochtend op elkaar gebotst op de A67, op de weg van de Belgische grens richting Eindhoven. Dit gebeurde rond kwart over elf, vlakbij Veldhoven. Vanwege de ernst van de situatie kwam een traumaheli naar de A67.

De vrachtwagenchauffeur zou te snel hebben gereden en een auto hebben geraakt. Die auto zou volgens een 112-correspondent vervolgens tegen een andere auto, waarin onder meer een baby zat, zijn aangekomen.

De brandweer heeft uit de auto die als eerste werd aangereden een vrouw bevrijd. Zij is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere betrokkenen waren op dat moment al uit hun voertuigen, liet een woordvoerder van de brandweer weten.

File

Vanwege het ongeluk is A67 bij Veldhoven-West volledig afgesloten. In eerste instantie kon het overige verkeer nog gebruik maken van de af- en toerit, maar sinds kwart over twaalf is ook dit niet meer mogelijk.

De ANWB adviseert mensen die richting Eindhoven willen rijden om te rijden via de U27. Verkeer richting Maastricht kan het best gebruik maken van de U48.

Vrachtwagen met pech op N2

Ook op de N2 van Eindhoven richting Den Bosch is er vertraging, daar staat een vrachtauto met pech. Dit leidt tot twintig minuten vertraging.