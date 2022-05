Vrouw zwaargewond na botsing auto's en vrachtwagen, A67 weer vrij

Een vrouw is zaterdagochtend zwaargewond geraakt bij een botsing op de A67, op de weg van de Belgische grens richting Eindhoven. De auto waarin zij zat, werd bij Veldhoven aangereden door een vrachtwagenchauffeur. Die zou te hard hebben gereden. Inmiddels is de weg weer vrij.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over elf. De auto waarin de vrouw zat, botste na de aanrijding op een andere auto waarin onder andere een baby zat.

Vrouw met spoed naar ziekenhuis

Verschillende hulpdiensten werden na de botsing opgeroepen. Ook een traumaheli kwam naar de A67.

De vrouw die in de auto zat die als eerste werd aangereden, moest door de brandweer uit die auto worden bevrijd. Zij is met spoed naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. De andere betrokkenen waren op dat moment al uit hun voertuigen, liet een woordvoerder van de brandweer weten.

De vrachtwagen schoot na de botsing door de berm en kwam op de oprit tot stilstand. Uit de vrachtwagen lekte volgens een 112-correspondent diesel.

Diesellekkage

De weg is inmiddels weer vrij na schoonmaak van een grote hoeveel diesel op de weg. Vanwege de botsing werd de A67 bij Veldhoven-West volledig afgesloten. In eerste instantie kon het overige verkeer nog gebruik maken van de af- en toerit, maar na kwart over twaalf was dat ook dit niet meer mogelijk.