Man rijdt met z'n auto het huis van Tom binnen: 'Hij zei 1000 keer sorry'

Uit het niets reed vrijdagnacht een automobilist een huis aan de Kromstraat in Oss binnen. Bewoner Tom Appelboom (35) kon niet geloven wat hij zag. “Het was één grote stofwolk van puin. Er stond gewoon een Mercedes in de woonkamer”, vertelt hij aan Omroep Brabant.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeval gebeurde rond vijf uur. Toen de hulpdiensten bij het huis aankwamen stond Tom al met zijn twee kinderen (1,5 en 3 jaar oud) buiten op straat - ongedeerd, gelukkig. De automobilist werd opgepakt voor rijden onder invloed.

"Hij heeft duizend keer sorry gezegd."

En Tom? Die bekijkt het positief. "Tja, wat moet je anders? Boos worden heeft weinig zin. Niemand doet dit bewust. Hij heeft duizend keer sorry gezegd. Voor hem is het ook vervelend."

Ook binnen is de ravage groot (foto: Tom Appelboom).

De buitenkant is ook niet meer wat het geweest is (foto: Tom Appelboom).

Toch was het echt wel even schrikken, vertelt Tom, die direct wakker schrok van een harde knal. "Ik zat rechtop in bed. Ik dacht dat er een kast was omgevallen." Toen Tom beneden ging kijken, besefte hij dat hij zijn lenzen niet in had. "Ik dacht: zie ik dat goed, staat er nou serieus een Mercedes in de woonkamer?" Die stond er.

"Papa, er staat een auto in de woonkamer."

Tom snelde direct naar boven om zijn kinderen uit bed te halen. "Ze zijn nu net als mijn vrouw lekker bij opa en oma. De kinderen bleven allebei rustig. De oudste zei letterlijk tegen mij: 'Papa, er staat een auto in de woonkamer.'" Werklui zijn zaterdagochtend nog druk bezig bij het huis. Er wordt onder meer een houten pui in de voorkant van het huis geplaatst. “Drie uur geleden was er niks aan de hand, maar nu is alles al bijna geregeld tot en met de verzekering. Het kan snel veranderen.”

"Dat is meer rompslomp."

Het gezin slaapt vanavond weer thuis. “We gaan met een heel ander gevoel slapen. Je bent de nacht daarvoor toch wakker geschud.” Het gezin is een hotel aangeboden, maar Tom heeft daarvoor bedankt. "Dat is alleen maar meer rompslomp."

Foto: Tom Appelboom.

De automobilist zou met de auto precies tussen een boom en een lantaarnpaal door zijn gereden, laat een 112-correspondent weten. Daarna kwam de auto in de woonkamer tot stilstand. De automobilist is rechtdoor gereden bij een T-splitsing waar hij links- of rechtsaf moest, vertelt een woordvoerder van de politie. "We hebben hem aangehouden vanwege rijden onder invloed."