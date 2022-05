Yoeri (34) schiet piloten sportvliegtuigje te hulp bij noodlanding

Yoeri van der Woerdt (34) uit Hoeven dacht zaterdagmiddag lekker rustig een vervroegde Moederdag te vieren bij zijn ouders, tot hij ineens een sportvliegtuig wel heel laag zag vliegen. Zonder twijfel reed hij naar het weiland waar hij twee geschrokken piloten aantrof. "Het vliegtuig stond keurig netjes aan de grond."

Yoeri bracht samen met zijn gezin een bezoekje aan zijn ouders voor Moederdag. Met het lekkere weer zaten ze rustig in de tuin totdat ze een sportvliegtuigje wel erg laag zagen vliegen. "Eerst vloog het vliegtuigje op zo'n honderd tot tweehonderd meter hoogte. Dat gebeurt hier wel vaker", vertelt hij.

"Maar toen het sportvliegtuig rechtsaf sloeg, een rondje vloog en er nog maar weinig geluid te horen was, wist ik dat er iets niet klopte. Op een gegeven moment verdween het achter de schuren en vloog het vlak boven een veld." Met een BHV-cursus op zak stapte Yoeri in de auto en reed hij richting het nabijgelegen weiland aan 't Gors in Hoeven.