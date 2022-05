Jenny maakte in de oorlog een jurk van parachutes van Engelse soldaten

Jenny naast haar bijzondere jurk (foto: Ista van Galen). Foto's van Jenny die lang geleden de jurk aan had. Volgende Vorige 1/2 Jenny naast haar bijzondere jurk (foto: Ista van Galen).

Ze was dertien jaar oud toen de Engelse soldaten vlakbij haar huis in Sprang-Capelle met hun parachutes landden. De 91-jarige Jenny Schoondermark maakte kleren van de parachutestof. Zaterdag stelde Jenny de jurk tentoon tijdens de Bevrijdingsoptocht in Sprang-Capelle .

Zo'n vijftig versierde wagens reden door het dorp om 77 jaar bevrijding te vieren. De optocht zou eigenlijk twee jaar eerder zijn, vanwege de 75-jarige bevrijding, maar ging twee jaar op rij niet door vanwege coronamaatregelen. Nu genieten de inwoners van het dorp des te meer van de optocht. Langs de kant staan honderden inwoners te kijken naar het spektakel. Zo ook Jenny Schoondermark, die vanuit haar voortuin toekijkt. Zo'n 77 jaar geleden werd vlak bij haar huis in Sprang-Capelle een vliegtuig met Engelse soldaten neergeschoten.

"Mijn vader mocht van de soldaten een stuk parachutestof afsnijden."

"Ze kwamen naar beneden met hun parachute, vlak bij Kasteel Zuidewijn", herinnert Jenny zich. Haar vader ging erheen en sprak met de soldaten. "Uiteindelijk voelde hij die parachutestof en vond dat iets heel bijzonders. Mijn vader mocht van een van de soldaten een stuk stof afsnijden." Uit dat stuk stof maakte het gezin van Jenny drie jurken. "Eén voor mijn zusje, een voor mij toen ik kleiner was en deze", ze wijst naar een satijnen jurk die naast haar op een paspop staat. "Deze heb ik zelf gemaakt. Ik heb hem ook vaak gedragen, tot ik een jaar of zeventien oud was." Op de kraag zijn margrietjes geborduurd. "Ik denk vanwege prinses Margriet, maar dat weet ik niet meer zeker."

De jurk van parachutestof.

Jenny zegt niet veel meer van de oorlog te weten. "Ik was dertien, veertien jaar oud. Zo heel bewust heb ik het allemaal niet meegemaakt. Ik weet wel dat we bij ons thuis veel onderduikers hadden. En ik weet nog dat er een keer iets van een optocht is geweest en dat mijn zus en ik toen deze jurken droegen."

"Dat ik dit nog op mijn leeftijd mag meemaken, daar ben ik dankbaar voor."