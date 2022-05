Man aangehouden na steekpartij in Bergeijk, één gewonde naar ziekenhuis

Bij een steekpartij in Bergeijk is zaterdag aan het begin van de avond een man gewond geraakt. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een andere man als verdachte aangehouden.

Het slachtoffer is volgens een 112-correspondent onder zijn ribben gestoken. De gewonde was aanspreekbaar toen hij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie doet onderzoek aan de Eykereind, waar het steekincident is gebeurd. Zo komen leden van de forensische opsporing naar Bergeijk, vertelt een woordvoerder van de politie. Over een motief en hoe ernstig de verwondingen zijn, is nog niets duidelijk. De verdachte wordt waarschijnlijk vanavond al verhoord. Traumahelikopter

Veel hulpdiensten zijn op de melding af gekomen. Zo landde ook een traumahelikopter in een nabijgelegen weiland.

Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties.

