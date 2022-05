Fantastische eerste helft is genoeg voor enorm belangrijke zege Willem II

Willem II heeft in de strijd tegen degradatie drie hele belangrijke punten aan het totaal toegevoegd zaterdagavond. In eigen huis won het met 2-0 van Heracles Almelo.

Fabian Eijkhout Geschreven door

Voor de wedstrijd kwam Willem II met slecht nieuws naar buiten. Ché Nunnely raakte eerder deze week op de training geblesseerd en moet door een zware knieblessure maanden toekijken. Het was een smetje op de voorbereiding van spelers én fans in aanloop naar de aftrap. Supporters verzamelden 's middags massaal in de binnenstad van Tilburg, om als grote groep naar het Koning Willem II Stadion te lopen en daar al vroeg op de tribunes plaats te nemen om de ploeg te steunen.

Wachten op privacy instellingen...

De beleving die bij de fans te zien was, zag je op het veld ook terug bij Willem II. Vanaf het eerste fluitsignaal van scheidsrechter Allard Lindhout raasde er een rood-wit-blauwe wervelwind over het veld in het Koning Willem II Stadion. Toen de storm een kwartiertje ging liggen omdat het rust was, stond het 2-0 voor de ploeg van trainer Kevin Hofland. En daarmee deed Willem II zichzelf eigenlijk enorm tekort, want het verschil had veel groter kunnen én eigenlijk ook moeten zijn. De 2-0 voorspong stond al na zeventien minuten spelen op het scorebord. Na een kwartier spelen was het Wessel Dammers die de score opende, twee minuten later maakte Jizz Hornkamp er 2-0 van. Op dat moment had Heracles-goalie Koen Bucker al twee knappe reddingen verricht op inzetten van Dammers en Max Svensson. Na de twee doelpunten leek Heracles even rijp voor de slacht, maar grote kansen werden door Dammers, Hornkamp (2x) en Daniel Crowley niet omgezet in een doelpunt.

Wachten op privacy instellingen...