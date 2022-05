Zwartrijder grijpt conductrice bij de keel, 19-jarige Tilburger opgepakt

Een conductrice van de NS is zaterdagavond bij de keel gegrepen door een zwartrijdende passagier. Een 19-jarige man uit Tilburg is aangehouden. Dat meldt de politie.

Toen de conductrice de jongeman om zijn vervoersbewijs vroeg, kon hij die niet laten zien. Bij het uitschrijven van een boete ging de 19-jarige Tilburger door het lint. Hij werd agressief en greep de NS-medewerker bij haar keel.

De zwartrijder sloeg hierna op de vlucht. Hij zocht een deur die open kon gaan. Die vond hij niet, aangezien de machinist de trein potdicht hield. Door iets te vernielen forceerde de man uiteindelijk toch een deur en rende hij de stilstaande trein uit.

Station Deurne

Inmiddels gealarmeerde politieagenten konden hem in de buurt van station Deurne in de kraag grijpen. Hij is overgebracht naar het politiebureau in Eindhoven.

De conductrice heeft aangifte gedaan en is vooral erg geschrokken door het incident, zegt een politiewoordvoerder. Of ze verwondingen heeft opgelopen, is niet bekend.