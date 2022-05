Tom staat dag na Heel Holland Bakt-finale alweer in de keuken

Wat doet een finalist van Heel Holland Bakt de dag na de uitzending van de grote finale? Tom Vanholder uit Heeze leunt in ieder geval niet rustig achterover. Zaterdagavond zagen 2,4 miljoen mensen hoe Tom in de populaire bakwedstrijd van Omroep Max naast de winst greep. Deze zondag is hij zijn keuken in gedoken om een taart te bakken voor zijn collega's. "Dat had ik ze beloofd."

Een halfjaar lang moest Tom zijn mond houden over zijn finaleplek in Heel Holland Bakt. Alleen zijn gezin wist dat hij als derde was was geëindigd. Tom keek het programma al langer, maar afgelopen jaar waagde hij het om zelf mee te doen. “Ik ben niet opgeleid als bakker, maar bak graag. Mijn vrouw en kinderen hebben me aangemoedigd om me in te schrijven. Ik word niet geselecteerd dacht ik, maar na verschillende voorrondes stond ik opeens in die tent waar de opnames waren."

Vooraf was hij een beetje bang voor de bekendheid, want het programma wordt elke week door miljoenen mensen bekeken. "Maar het zijn vooral veel leuke berichten en aanmoedigingen, soms vragen kennissen en vrienden of ik een taart wil bakken. Maar het is niet zo dat mensen me aanstaren of constant aanspreken.”