Gezocht: havenmeester(s) voor deze jachthaven aan de Maas

Jozef en Crista Klerx doen het al jaren, maar zijn nu samen met de watersportvereniging 'De Bergsche Maas' hard op zoek naar versterking. "Voor het tweede gedeelte van de zomer zoeken we een havenmeester", vertelt Crista. "Man, vrouw, een koppel, een echtpaar: het maakt niet uit. Als ze maar drie maanden havenmeester willen zijn van onze kleine pittoreske jachthaven 't Stukske in Waalwijk. Het is wel 24 uur per dag en zeven dagen per week én je woont in die periode in een pipowagen."

De zomer van jachthaven 't Stukse duurt jaar in jaar uit zes maanden. Een halfjaar waarin twee havenmeesters actief zijn. "We nemen elk drie maanden voor onze rekening", vertelt Crista. "Maar door omstandigheden is het koppel dat de tweede helft van de zomer voor z'n rekening zou nemen weggevallen."

"Dus nu zijn we hard op zoek naar een nieuw havenmeester-koppel. Je verblijft hier wel 24 uur per dag en zeven dagen per week en een vet salaris is er niet bij. Het is vrijwilligerswerk tegen een geringe vergoeding voor onze vereniging. Het is hier vooral gemoedelijk, kleinschalig en ons kent ons. Het is Brabants."

Jachthaven 't Stukske (sinds 1948) is een klein jachthaventje aan een zijtakje ('t Stukske) van de Bergsche Maas en is een oase van rust dat ook nog eens grenst aan een natuurgebied "Omdat ons terrein met hoogwater onder kan lopen, moeten we ook elk najaar de steigers eruit halen en in het voorjaar weer aanbrengen", vertelt Jozef. "Ook de pipowagen van de havenmeester en de sanitairwagen moeten opgebouwd worden. Dat doen we zelf met onze leden, net als het jaarlijkse onderhoud."