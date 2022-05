Al duizend keer beantwoordde boswachter Frans al jullie natuurvragen

Precies duizend keer deed Frans Kapteijns het al, zijn enorme kennis van de natuur delen met de luisteraars van Omroep Brabant radio. De oud-boswachter vierde zondag de verjaardag van zijn rubriek Stuifmeel. En dus was er taart en was er de lievelingsmuziek van Kapteijns. Maar vooral was er gewoon Frans, die groene vragen beantwoordde zoals alleen hij dat kan.

Welke vogel is dit? Wat doen deze insecten hier? Jullie nieuwsgierigheid naar alles wat zich buiten afspeelt is groot, zo blijkt sinds 2003 elke week weer. Aan gespreksonderwerpen voor Stuifmail is dan ook nooit een gebrek. "Mijn mailbox staat propvol elke keer. Ik geef thuis ook mensen antwoord, want ik kan lang niet alle vragen in de uitzending kwijt", vertelde de goedlachse, immer enthousiaste voormalige boswachter zondagochtend, in Omroep Brabants televisieprogramma Kraak.

"Vetbollen kun je ook weghalen en volgend najaar pas weer neerleggen."

Kort voor hij plaatsnam in het decor van het praatprogramma, had hij als hoofdrolspeler geschitterd tijdens de jublieumeditie van Stuifmail. Wat hij tijdens de feestelijke editie een leuke vraag vond? "Een goede vraag vond ik: moeten we vogels nog bij blijven voeren nu? Ik heb gezegd: ja, dat kan. Vooral in versteende buurten, waar weinig struiken en planten zijn. Maar geen pinda's en pindakaas, maar meelwormen en zaden en water, dat is het goede voedsel voor deze tijd. Meesjes zijn er dol op. Vetbollen kun je ook weghalen en volgend najaar pas weer neerleggen." Ook dit gastoptreden van Kapteijns in de televisiestudio, verandert razendsnel in een biologieles. "Als je nú een pinda geeft aan een koolmeesje, neemt die dat mee naar z'n jongen. Zo'n jong slikt dat in, maar die maagjes kunnen dat niet verwerken. Die zijn op insecten afgesteld. Dan krijg je dode vogeltjes, terwijl de maag volzit." Bijna dagelijks wandelt Kapteijns nog altijd door zijn geliefde gebied de Kampina. Nog altijd raakt hij daar betovert door al het moois. Maar er zijn ook dingen die hem zorgen baren. De droogte bijvoorbeeld, om naast jubileumtaart ook maar eens actueel thema aan te snijden. "Planten komen niet op, vennen gaan droog komen te staan. Vanaf 2018 tot bijna nu zijn beken die normaal volstaan met water leeg. Dat is funest voor allerlei visssoorten en insecten. "

"Gelukkig had ik een leuk programma., anders had ik misschien m'n zakdoek er wel bij moeten pakken."

Een plant als het pijpenstrootje neemt juist de overhand. "Zo'n grasje overwoekert alle andere planten." Het pijpenstootje zorgt ervoor dat de zogenoemde natte heide verdwijnt. "Ik heb een keer een foto op Twitter gezet en toen vroeg iemand of ik in Afrika rondliep, met zo'n enorme hoeveelheid pijpenstrootjes." Kapteijns vervolgt: "De natuur herstelt zich op een gegeven moment wel. Maar je krijgt op dit moment een eenheidsworst van allemaal droge natuur." En de klimaatverandering is aan het versnellen, schreef weerman Gerrit Hiemstra dit weekend nog op Twitter. "Daar word ik helemaal niet vrolijk van. Gelukkig had ik een leuk programma., anders had ik misschien m'n zakdoek er wel bij moeten pakken." Een tranendal werd het gelukkig niet tijdens het jubileumfeestje. Taart was er wel. Op naar de 1001!