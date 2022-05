PSV laat Feyenoord ontsnappen en kan titel wel vergeten

PSV heeft op dramatische wijze niet geprofiteerd van het puntenverlies van Ajax. De Eindhovenaren gaven in Rotterdam een 2-0 voorsprong weg. In de laatste 10 minuten van de wedstrijd was het Cyriel Dessers die de stand terugbracht op 2-2. Hierdoor lijkt de club uit de lichtstad de titel te kunnen vergeten.

In de wetenschap dat Ajax eerder op zondag punten had laten liggen bij AZ (2-2) ging PSV op jacht naar de overwinning op Feyenoord. De Eindhovenaren konden op twee punten van de Amsterdammers komen en daarmee de titelstrijd, met nog twee wedstrijden te gaan, nieuw leven inblazen.

PSV begon dan ook heel sterk in Rotterdam. Waar het de afgelopen jaren vaak nog met angst begon in De Kuip, was daar nu niks van te merken. De Eindhovenaren waren in de openingsfase veel beter dan het zichtbaar vermoeide Feyenoord. De Rotterdammers speelden eerder deze week een halve finale in en tegen Marseille.

Cody Gakpo

Niet voor het eerst dit seizoen was het Cody Gakpo die zijn ploeg bij de hand nam. De aanvoerder scoorde na ruim een kwartier op aangeven van Joey Veerman. Een mooi uitgespeeld doelpunt, maar niet zo mooi als de tweede Eindhovense treffer. Een schitterende combinatie tussen Mario Götze en Eran Zahavi kwam weer terecht bij Gakpo. Prachtig stiftte de buitenspeler de bal over de doelman heen. Een wonderschoon doelpunt. 2-0 en PSV op rozen.

Discutabele penalty

Na rust leek Feyenoord wakker geschud en kreeg het via Cyriel Dessers meerdere grote kansen op de aansluitingstreffer. Aan de andere kant vergat Zahavi de westrijd op slot te gooien. De thuisploeg was de betere ploeg en kreeg genoeg mogelijkheden. Vijf minuten voor tijd werd het dan toch nog spannend in De Kuip. Dessers kopte een voorzet van Luis Sinisterra binnen.

En net op het moment dat iedereen dacht dat PSV de voorsprong over de streep zou trekken, ging het alsnog fout. PSV zakte te ver terug in de eigen zestien en kreeg de deksel op de neus. In de blessuretijd ging de bal op de stip voor Feyenoord. De penalty, benut door Dessers, was een cadeautje voor de Rotterdammers. De vermeende handsbal van Mauro Júnior is absoluut geen strafschop en daarom zal het moment nog genoeg discussie opleveren. Eerder dit jaar werd PSV benadeeld door een bal die al dan wel of niet uit was in de thuiswedstrijd tegen Ajax.

Eerlijk is eerlijk: PSV heeft het ook aan zichzelf te wijten dat het nog spannend werd. Een 0-2 voorsprong mag je als PSV nooit weggeven en zeker niet met dit soort belangen. De Eindhovenaren lieten een uitgelezen kans liggen om de titelstrijd spannend te maken. Dat ligt volledig aan de scheidsrechter én henzelf.