Mario biljart 44 uur aan één stuk: 'Mijn doel houdt me op de been'

De Vughtse duurrecordpoging biljarten. Dat is eigenlijk net zo spectaculair als het klinkt. Er is één fanatieke biljarter die bijna twee volle dagen wakker blijft voor het goede doel, en dat is Mario Gevers. In het café is het volle bak en dat helpt hem de eindstreep over: "Wakker houden ze me wel."

Carlijn Kösters Geschreven door

Op een bureaustoel bij de biljarttafel zit de vermoeide Mario Gevers. Hij is de uitdager van de recordpoging, wat betekent dat hij 44 uur aan één stuk moet biljarten. Hij heeft nu heel even pauze. En hij is nu al ruim 40 uur wakker.

"Nuchter blijven is helaas niet gelukt."

"Ik moet nog vijf uur", vertelt hij. "Maar hiervoor heb ik al eens een recordpoging van 40 uur gedaan." Toen had hij zich alleen net iets beter voorbereid. "Ik dronk drie maanden geen alcohol en heb elke dag veel stappen gezet om mijn conditie te trainen. Dat trainingsschema wilde ik nu weer doen, maar ja. Dat nuchter blijven is helaas niet gelukt." Om hem heen is de kroeg stampvol. Toeschouwers, juryleden en een fanfare. Als Mario dreigt in te dutten, dan toeteren de trombones hem wel uit zijn stoel met hun vertolking van 'Ons moeder zeej nog'. De fluitjes staan op tafel en het terras puilt uit.

"Zelfs al ben ik niet goed getraind dit jaar, dan heb ik nog altijd mijn duidelijke doel. Dat houdt me op de been."