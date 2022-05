PSV woedend na discutabele penalty: ''Het is een schande!"

Zelden was Schmidt zo woedend te zien bij een persconferentie. De trainer was boos over de makkelijk gegeven strafschop in de laatste seconde. Volgens de Duitse oefenmeester is het een schande dat er een penalty werd gegeven. Ook Mario Götze kon maar moeilijk zijn boosheid verbergen.

“We hebben een scheidsrechter, twee assistenten, een vierde man, een videoscheidsrechter én een assistent videoscheidsrechter” , begon Roger Schmidt zijn betoog. “Je hebt ook alle tijd om een beslissing te nemen. Het is een beslissing die cruciaal is voor de titelrace. Maar de scheidsrechter gaat nog geen eens kijken. Waarom hebben we al deze middelen dan? Het is een schande!” Want volgens de trainer was het absoluut geen penalty. “Dit is nooit een penalty. Iedereen weet dat dit geen penalty is. De scheidsrechter bepaalt wie er kampioen moet worden.”

"Er was maar een moment beslissend en dat was het penaltymoment"

Er werd de trainer nog gevraagd of de gemiste kans van Eran Zahavi in de tweede helft beslissend was. Daar reageerde hij fel op. “Er was maar een moment beslissend en dat was het penaltymoment.”

Naast de trainer zat Mario Götze. Hij ademde eerst drie keer in voordat hij reageerde op het penaltymoment. “Ik moet even denken hoe ik het ga zeggen”, begon de middenvelder nog rustig. Maar daarna kwam er ook vanuit hem een vurig betoog. “Ik wist gewoon dat dit ging gebeuren. Ik voelde het de hele wedstrijd en eigenlijk al heel het seizoen aan. Niet zo zeer bij deze scheidsrechter maar gewoon in het algemeen. Dit is geen penalty. We zijn hier niet blij mee.”

"Hoe is het mogelijk dat ze niet gaan kijken"

De Duitser vervolgt: “De scheidsrechters hier kunnen niet communiceren. We hebben een videoscheidsrechter. Hoe is het mogelijk dat ze niet gaan kijken. Dat is toch raar? Schmidt gaf aan dat hij nog geprobeerd heeft te praten met de scheidsrechter na afloop, maar de leidsman was niet bereikbaar voor de trainer. Over de wedstrijd in het algemeen was de trainer tevreden. “We speelden een fantastische eerste helft. De tweede helft was iets minder maar dat is ook niet gek als je tegen Feyenoord speelt. Dat is een goede ploeg. Ik kan alleen maar trots zijn op mijn team. We hebben het goed gedaan.”