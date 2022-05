Michael van Gerwen wint European Darts Open in Leverkusen

Michael van Gerwen is in Leverkusen winnaar geworden van het European Darts Open. De Vlijmense nummer 3 van de wereld was in Duitsland in de finale de Belg Dimitri Van den Bergh met 8-5 de baas.

In de kwartfinales overleefde Van Gerwen liefst zeven matchdarts tegen Dirk van Duijvenbode. Het werd uiteindelijk 6-5 voor Mighty Mike, die bij de laatste vier Luke Humphries met 7-2 versloeg. Het was voor Van Gerwen (33) zijn derde titel op de European Tour van het jaar en zijn 35e in totaal. Hij was in 2022 al de beste in Hildesheim en Graz.