Man wordt onwel door sterke anijslucht uit het riool

Een werknemer van een rioolreinigingsbedrijf is tijdens zijn werk onwel geworden. De man was rond tien uur aan het Pieterveld in Nuenen bezig, toen er uit de rioolput een sterke anijslucht naar boven kwam. De man werd daardoor onwel, was slecht aanspreekbaar en is naar het ziekenhuis gebracht.

Sven de Laet Geschreven door

Op dit moment zijn de hulpdiensten volop aanwezig in de omgeving van de Zuiderklamp. De brandweer verricht nu metingen op de plek en zou het riool mogelijk door willen spoelen. Omstanders worden op grote afstand gehouden. Geen drugsafval

Door de sterke anijsgeur werd al snel gedacht aan een mogelijke lozing van drugsafval. Zo'n zelfde geur komt namelijk ook vrij bij de productie van XTC. Toch lijkt er volgens een Adviseur Gevaarlijke Stoffen geen sprake van een dumping. Er wordt nog onderzocht wat de oorzaak wel is.

De hulpdiensten zijn volop aanwezig (foto: SQ Vision)

Foto: SQ Vision