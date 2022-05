Twintig cavia's in dozen gedumpt, een aantal is er slecht aan toe

Dit weekend zijn in Den Bosch en Schaijk in totaal twintig cavia's gedumpt. Het zijn vooral mannetjes en sommige van de diertjes zijn in zeer slechte conditie. Ze zijn opgevangen door een gespecialiseerde caviaopvang. Met de zomer voor de deur zullen het niet de laatste cavia's zijn die in een opvang terechtkomen, voorspelt de beheerster: "Ik hou mijn hart vast."

Julia Kanters Geschreven door

Bij een dierenwinkel in Den Bosch stond vrijdagochtend een doos voor de deur met zeven mannelijke cavia's erin. De diertjes zijn kort daarna opgehaald door de dierenambulance en naar een tijdelijke opvang in Schaijk gebracht. Ze zagen er redelijk verzorgd uit. Uitgerekend bij dezelfde opvang werden zaterdag tussen vijf en zes uur 's middags nog eens dertien cavia's gedumpt. Ze zaten in een doos. Het waren vooral mannetjes, die het met elkaar op een vechten zetten. Medewerkers van de opvang hebben ze daarom in aparte dozen gedaan. Slechte conditie

Deze dertien cavia's zijn in slechte conditie. Ze hebben bijtwondjes en schimmelplekken. Ze zijn samen met de andere zeven cavia's naar de gespecialiseerde caviaopvang De Reddertjes in het Limburgse Schinveld gebracht. Hier worden de diertjes geobserveerd en verzorgd, zodat ze eventueel herplaatst kunnen worden. Mannelijke cavia's

Het is niet toevallig dat het vooral om mannetjes gaat, vertelt Ihna Dohmen van de opvang. "Tachtig procent van de cavia's die hier komen, is mannetje", vertelt ze. Dit komt volgens haar omdat de zogeheten beertjes slecht met elkaar in een kooi kunnen. "Ze verspreiden ook urine met een sterke geur als ze vrouwtjes zien. Maar door de mannetjes te castreren, voorkom je dat." Dohmen houdt haar hart vast voor wat nog komen gaat, vertelt ze. "Wij hebben de afgelopen twee weken al tachtig cavia's moeten opvangen en de zomervakantie moet nog komen", zegt ze. Veel mensen brengen rond deze tijd hun cavia's weg.