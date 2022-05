'FC Eindhoven en NAC hebben niks te verliezen in de play-offs'

Trainer Stijn Vreven weet wat er nodig is om te promoveren naar de Eredivsie. Hij ziet FC Eindhoven en NAC niet als de topfavorieten voor promotie maar wil daarmee niet zeggen dat ze kansloos zijn. Hij geeft FC Eindhoven, waar zijn oud-assistent Rob Penders, werkt meer kans dan zijn oude club NAC. Bij de Bredase club moet volgens de Belg eerst het geloof terugkomen.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Stijn Vreven volgt zowel NAC als FC Eindhoven intensief. Bij NAC was de Belg 1,5 jaar trainer en promoveerde hij naar de Eredivisie. Bij de Eindhovenaren zit zijn oude assistent Rob Penders. Vreven liep eerder dit jaar zelfs een dag mee bij de nummer drie van de Keuken Kampioen Divisie. Hij is onder de indruk van wat de club uit de lichtstad laat zien. “Je ziet duidelijk de hand van Rob (Penders red.) terug. Het spel is gestructureerd en hij weet dat goed over te brengen op zijn spelers. Het is ook echt knap wat ze presteren. Als je tegen mij voor het seizoen had gezegd dat FC Eindhoven derde ging worden, had ik je niet geloofd.”

"Het geloof moet terugkeren op de tribunes"

Hoe anders is de situatie bij zijn oude club NAC. De club behaalde pas op de laatste speeldag de play-offs en is heel wisselvallig. Toch wil Vreven op voorhand niet zeggen dat De Parel van het Zuiden kansloos is. “NAC is de underdog in de nacompetitie, maar een underdog is altijd gevaarlijk. Vergeet niet dat de play-offs een hele nieuwe competitie is. Je hebt niks aan die andere 38 wedstrijden. Het begint helemaal opnieuw.”

Stijn Vreven met achter hem zijn toenmalig assistent Rob Penders (Foto: ANP)

Toch moet er bij NAC wel één ding gebeuren volgens de Belg. “Het geloof moet terugkeren op de tribunes. Van wat ik nu meekrijg is er te veel cynisme. Dat merk je ook aan de sfeer bij de supporters. Maar ik weet als geen ander dat er niet veel nodig is om het geloof terug te krijgen in Breda.” Toch geeft hij FC Eindhoven meer kans in de play-offs. “FC Eindhoven en NAC hebben allebei niks te verliezen in de play-offs. Maar ik geef de Eindhovenaren meer kans op promotie. Zij zijn toch in alles dit seizoen veel stabieler dan NAC.”

"In de play-offs moet je soms ook geluk en mazzel hebben"