FC Eindhoven-icoon Jens van Son gaat voor promotie in zijn afscheidsjaar

Het einde van de voetbalcarrière van Jens van Son komt steeds dichterbij. Na dit seizoen stopt hij met voetballen. Maar eerst staan de play-offs op het programma, waar Van Son samen met ‘zijn’ FC Eindhoven, een topjaar wil bekronen met promotie naar de Eredivisie: “Dat zou het droomscenario zijn.”

De 34-jarige middenvelder uit Valkenswaard heeft met FC Eindhoven een ongekend seizoen achter de rug. De ploeg van Rob Penders eindigde op de derde plaats: “Uiteindelijk sta je waar je hoort te staan. We willen in de play-offs laten zien dat we niet voor niets op deze plaats staan”, vertelt Van Son. Maar liefst zeven keer maakte Van Son een nacompetitie mee. Hij weet dus als geen ander hoe het is om in de play-offs te spelen: “Of je nou derde of achtste eindigt maakt in de nacompetitie niet uit. Een opleving of foutje van een speler kan het verschil maken.”

De middenvelder voelt dat de spelers veel vertrouwen hebben: “We hebben het hele seizoen laten zien dat er iets mogelijk is. De overtuiging om iets moois neer te zetten is er zeker.” Van Son maakte in 2007 zijn debuut in het Eindhovense blauw-wit. Dezelfde club als waar hij vijftien jaar en ongeveer 350 profwedstrijden later zijn laatste wedstrijd gaat spelen. Tussendoor voetbalde de middenvelder bij Sparta, Roda, Fortuna en FC Den Bosch.

