René van de Kerkhof: ‘De scheidsrechters zitten straks op feestje van Ajax'

Serdar Gözübüyük zal niet welkom zijn op de verjaardag van René van de Kerkhof na zijn zeer omstreden beslissing om Feyenoord een strafschop te geven tegen PSV. Maar de scheidsrechter is mogelijk wél een van de eregasten op het aanstaande kampioensfeest van Ajax. Dat zegt René in de Willy en René Podcast van Omroep Brabant. “Dit kan toch geen onkunde meer zijn? Wat een slapjanus. Hij kon wel zien dat het geen penalty was maar hij wilde het niet zien.”

Ook broer Willy heeft geen goed woord over voor de beslissing van de scheidsrechter die PSV het laatste uitzicht op de landstitel lijkt te ontnemen. Toch gaat Willy er in tegenstelling tot zijn broer vanuit dat er geen opzet in het spel is . “Je zou bijna denken van wel als je dit ziet maar dat geloof ik toch niet. Maar dat Gözübüyük niet eens voor de camera durft te komen om zijn beslissing toe te lichten, geeft wel aan dat hij zelf ook wel weet dat hij fout zat.”

Naast alle ergernis over de scheids is er ook verbazing over de zwakke tweede helft van PSV. “Als Zahavi gewoon 0-3 maakt dan is er niks aan de hand”, vindt René. Volgens Willy liep PSV na rust veel te veel achteruit en riep de ploeg zo de narigheid over zichzelf af. Zelfs rasoptimist Willy gelooft niet meer in een landstitel voor zijn club. “En dus vertrekt Schmidt dadelijk zonder landstitel en heeft hij dus gefaald”, zo luidt het harde en eenduidige oordeel van de broers.

Onderin is de spanning nog wel volop aanwezig. Hoewel Willy en René nog steeds vrezen voor het lot van Willem II en RKC verwachten ze allebei dat PEC Zwolle en Sparta rechtstreeks degraderen. “Ik denk wel dat Willem II play-offs moet gaan spelen”, zegt René. “En tegen ploegen uit de eerste divisie moet je het kunnen halen.”

Wereldberoemde sporters

