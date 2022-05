Ooit promoveerde Van Schuppen met NAC als fan, nu wil hij dat als speler

In 2017 stond hij als NAC-supporter feest te vieren op de Grote Markt. Nu vijf jaar later wil Boris van Schuppen daar ook weer staan, maar nu als speler van NAC. Voordat het zover is moeten de Bredanaars wel drie rondes in de play-offs overleven. De middenvelder droomt hardop over promotie.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

Elke keer als hij bij de fysiotherapeut komt, kijkt hij daar naar de foto van de huldiging op de Grote Markt in 2017. “Ik weet nog precies waar ik stond. Iedereen had geel aan maar ik had een zwart trainingsshirt. Mijn vrienden waren juist in het wit, daarom kan je precies zien waar wij stonden.”

"Als we winnen van ADO gaat er toch weer iets leven bij de supporters"

De foto herinnert Van Schuppen aan een mooi weekend en bovenal een groot feest. “De thuiswedstrijd zat ik hier op de tribune. De uitwedstrijd heb ik op p5 (parkeerplaats bij het stadion van NAC) gekeken. Het was echt geweldig!” Nu staat de middenvelder zelf met NAC in de play-offs. Rondom de club is er weinig vertrouwen in een goede afloop, maar binnen de selectie is dat anders. “Het zijn wedstrijden op zich. Als we winnen van ADO gaat er toch weer iets leven bij de supporters. We hebben ook een aantal ervaren jongens die dit al vaker hebben meegemaakt. Dat helpt.”

"Ik droom wel eens van het winnende doelpunt in de play-offs"