Fietsster (81) overlijdt na ongeluk met camper

Een 81-jarige vrouw uit Wouw is om het leven gekomen nadat ze betrokken is geweest bij een ongeluk. Afgelopen vrijdag fietste ze door Wouwse Plantage, toen ze werd geraakt door een camper. Een dag later is ze in het ziekenhuis aan haar verwondingen overleden. Dat meldt de politie maandag.

Het ongeluk gebeurde vrijdagmiddag rond half twee. Bij het oversteken van de kruising van de Plantagebaan met de Westelaarsestraat werd ze aangereden door een camper. Al snel waren meerdere ambulances en een traumahelikopter aanwezig. De vrouw is onder begeleiding van een trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. Daar is ze een dag later aan haar verwondingen overleden. De politie onderzoekt nog hoe het ongeluk kon gebeuren.