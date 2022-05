Wachten op privacy instellingen... foto: Johan Bloemers/SQ vision. Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Grote brand verwoest schuur met opgeslagen stro in Someren

Een schuur aan de Ruiter in Someren is maandagmiddag volledig verwoest door een grote brand. Die brak rond vijf uur uit, anderhalf uur later was de brand onder controle. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer heeft voorkomen dat de brand oversloeg naar panden die in de buurt staan.

In de schuur lag stro of riet opgeslagen en stonden een paar machines. Op het dak zaten ook zonnepanelen. De schuur kan als verloren worden beschouwd. De brandweer is nog bezig met nablussen. Daarbij wordt een kraan ingezet. Volgens de brandweer gaat dit nog enige tijd duren en kan het zorgen voor rook- en stankoverlast. Hoe de brand kon ontstaan, is nog niet duidelijk.