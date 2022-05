Grote brand verwoest schuur met zonnepanelen in Someren

Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision. foto: Johan Bloemers/SQ vision. foto: Johan Bloemers/SQ vision. Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Foto: Johan Bloemers/SQ Vision. Volgende Vorige 1/5 Foto: Harrie Grijseels/SQ Vision.

Een schuur aan de Ruiter in Someren is maandagmiddag volledig verwoest door een grote brand. Die brak rond vijf uur uit. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar panden die in de buurt staan.

De brandweer is met meerdere blusvoertuigen aanwezig. De schuur kan inmiddels als verloren worden beschouwd. Op de schuur zouden zonnepanelen hebben gezeten.