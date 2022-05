Vrouwelijke dragqueen Sawinah wil mensen inspireren: 'Het is een kunstvorm'

Sinds het RTL-programma Make Up Your Mind staan dragqueens meer dan ooit in de spotlights. Natuurlijk was het fenomeen al langer bekend voor mannen, maar er is ook een vrouwelijke variant. Zo kruipt Sawinah Roctus uit Eindhoven regelmatig in de huid van dragqueen.

Waarom denken we eigenlijk dat alleen mannen dragqueens kunnen zijn? "Over het algemeen zijn er ook meer mannelijke dragqueens. Het zijn er niet veel, maar er zijn wel degelijk vrouwen die als dragqueen door het leven gaan", zegt Sawinah. Voor Sawinah is het belangrijk dat ze als dragqueen kan zijn wie ze wilt zijn. "Voor mij is het dragqueen zijn een kunstvorm. Er komt veel bij kijken. Het maken van je kostuum, je pruiken, eigen nummers en videoclips maken. Bij 'drags' komt dit allemaal samen in een kunstvorm.

"Niemand is hetzelfde en dat is al diversiteit."

Aanstaande zaterdag is Sawinah een van de finalisten van miss diversity-verkiezing. "Ik vind dat super exciting om te mogen doen. Diversiteit zit niet in seksuele voorkeur of afkomst. Het is heel breed. Het is ook niet één type persoon. Niemand is hetzelfde en dat is al diversiteit." Waar heeft ze haar finaleplaats aan verdiend? "Ik heb een sterke mening en ik werk al zo lang aan mijn carrière als dragqueen. Ik wil mensen inspireren. In 2019 ben ik een tijdje depressief geweest en ik was er bijna zelf niet meer geweest. Ik wil heel graag vertellen hoe ik daar ben uitgekomen. Kunst heeft mij laten zien waar het probleem zat en hoe ik daar uit kon komen." Op 26 mei verdedigt Sawinah in Heusden haar Nederlandse titel als dragperformer.

Sawinah Roctus als dragperformer (foto: Brabant Vandaag),

Sawinah Roctus (foto: Brabant Vandaag).