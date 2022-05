112-nieuws: arrestatieteam pakt man op • bestelbus in brand

00.48

De politie werd maandagavond gealarmeerd door een bewoner aan de Bennekelstraat in Eindhoven die voor zijn of haar huis een verdachte situatie zag. Daar zaten twee 'verdachte mannen' lange tijd in hun auto.

De politie kwam ter plaatse en zag aan de hand van het kenteken van de auto dat de een van de mannen vuurwapengevaarlijk was. Toen de twee mannen de politie zagen, sloegen ze op de vlucht.

Al snel waren ook een arrestatieteam en politiehelikopter ter plaatse. De man die vuurwapengevaarlijk is, is niet meer gevonden. De andere man is onder schot uit de auto gehaald en aangehouden.