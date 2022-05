112-nieuws: bosbrandje in Deurne • vrouw belandt in de sloot

13.16

De brandweer is in Deurne uitgerukt voor twee bosbrandjes. De eerste was in de buurt van de Liesselseweg. Werknemers van een naastgelegen bedrijf zagen de rook en belden het alarmnummer. De brandweer had het vuur snel onder controle. In het bos ligt ook een middelbare school, maar die hoefde niet ontruimd te worden. Het lijkt erop dat de brand is aangestoken. Even later was het raak op de Meester de Jonghlaan. Daar brandde ongeveer 100 vierkante meter af.