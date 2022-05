Man (29) overleden na vrachtwagenbotsing, andere chauffeur (25) opgepakt

Op de Langenbergseweg (N260) in Gilze zijn dinsdagochtend twee vrachtwagens gebotst. Een van de twee chauffeurs, een 29-jarige man uit Haaren, is overleden na de botsing, meldt de politie. De andere, een man uit Made (25), is opgepakt.

Ron Vorstermans Geschreven door

Het ongeval gebeurde op de kruising van de Langenbergseweg met de Tilburgsebaan. Onderzoek moet uitwijzen wat de oorzaak van de aanrijding is. De chauffeur van de andere vrachtwagen, een 25-jarige man uit Made, raakte niet gewond. Hij is aangehouden door de politie. Hij was niet onder invloed van drank of drugs.

Foto: Jeroen Stuve/SQ Vision