Het wordt zomers heet en dat blijft wel even zo

Haal de parasol, de watersproeier en de waterijsjes maar tevoorschijn: de zon breekt eindelijk door in Brabant en dat is te merken ook. Ook dinsdag belooft weer zomers warm te worden, nadat maandag de eerste officiële zomerse dag kon worden genoteerd. En volgende week wordt het zelfs nóg warmer.

Pas als het 25 graden is spreken meteorologen officieel over een 'zomerse dag'. Vanaf dertig graden wordt dat een tropische dag. Dinsdag lijkt daarmee zomers te worden, en niet alleen in Eindhoven.

Zomers weer op komst

"Het wordt vrijwel overal in de provincie ongeveer 26 graden, is de verwachting. Wel hangt er dinsdag meer bewolking boven Brabant, maar de warmte blijft hangen", aldus Weerplaza.

De rest van de week dalen de temperaturen naar 'net boven de twintig graden,' maar vanaf volgende week maandag krabbelt het weer weer op. Maandag tot en met woensdag kan het in Brabant zelfs tussen de 25 en 28 graden worden.

Tropische dagen op komst?

Is er misschien zelfs kans op een tropische dag volgende week? "Mogelijk, maar dan waarschijnlijk wel in het oosten van de provincie, want daar wordt het het warmst", besluit Weerplaza.