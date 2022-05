Gezocht: straatnaamverzinner die Eindhoven kent als eigen broekzak

Het is geen alledaagse vacature: Eindhoven zoekt een straatnaamverzinner. Wie wil, mag in juni op sollicitatiegesprek komen. En het is nog een betaalde functie ook. Voor vier vergadersessies per jaar, krijg je iets meer dan 500 euro.

De gemeente Eindhoven heeft een straatnamencommissie. Daarin zitten onder meer ook experts op het gebied van stedenbouw. Maar al sinds 1966 helpen ook burgers bij het verzinnen van namen. In de zeskoppige commissie is dan ook plaats voor twee 'gewone burgers'. Het laatste woord is aan het college van burgemeester en wethouders. Een van de burgers stopt er nu mee en daarom komt er een plekje vrij. "Dit gebeurt zelden", laat Wim Canninga weten. Hij is voorzitter van de straatnamencommissie in Eindhoven. "Juist van buiten het ambtelijk apparaat willen we mensen die meehelpen. Iedereen moet de kans krijgen. Dat levert soms verrassende kandidaten op." Hij noemt het een kleine, maar wel een belangrijke functie. "Gemeenten moeten voor straatnamen zorgen want plekken moeten vindbaar zijn. Om te weten waar iemand woont. Voor hulpdiensten. Gemiddeld leveren we twintig namen per jaar."

We willlen namen die verwijzen naar de historie van de stad.