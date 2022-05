Titus Brandsma wordt heilig omdat een Amerikaanse pater van kanker genas

Titus Brandsma, de pater die in Brabant zijn sporen naliet, wordt zondag heilig verklaard. Een heiligverklaring gebeurt niet zo vaak, want iedereen die die status krijgt, moet volgens de katholieke kerk ook een wonder op zijn naam hebben staan. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om. Wat het vermeende wonder van Titus Brandsma is? Er werd tot hem gebeden voor de genezing voor een Amerikaanse pater met een agressieve vorm van huidkanker én die werd beter.

Je zou hem geen 80 geven als je hem zo hoort aan de telefoon. De Amerikaanse pater Michael Driscoll heeft een jonge stem en klinkt verbazingwekkend fit. Alweer achttien jaar leeft hij zonder kanker. Driscoll vertelt vanuit zijn woonplaats Palm Beach levendig hoe hij in zijn highschooltijd stuitte op het verhaal van Titus Brandsma, die op 19 januari 1941 door de Gestapo uit het karmelietenklooster in Nijmegen werd weggevoerd. Brandsma had zich teveel anti-Duits uitgelaten en had alle katholieke kranten aangemoedigd om geen Duitse advertenties te zetten. Ook weigerde Brandsma om Joodse kinderen van school te sturen, zoals de nazi’s hadden bevolen. Na zijn arrestatie kwam Titus via een groot aantal gevangenissen ernstig verzwakt in Dachau terecht. Daar werd hij vermoord, zeer waarschijnlijk met een injectie.

"In Rome hoorde ik dat ze op zoek waren naar een wonder dat aan Titus toe te schrijven is."

Het verhaal van Titus maakte indruk op de Amerikaanse pater Michael Driscoll. Zoveel, dat hij het onderdeel maakte van zijn leven. ”We bouwden een nieuwe kapel in die jaren, met in de glas-in-lood ramen een afbeelding van Titus Brandsma. Ik schreef een artikel over hem in het magazine voor priesters en uiteindelijk was ik bij zijn zaligverklaring in Rome in 1985."

Titus Brandsma (foto: ANP).

In Rome hoorde Driscoll dat ze ook op zoek waren naar een wonder om toe te schrijven aan Titus, zodat hij ook heilig verklaard kon worden. Wat Driscoll toen nog niet wist, was dat hij daarin een hoofdrol zou spelen. “Ik kreeg een ernstige vorm van huidkanker in 2004, stadium vier en daarna vijf. Ik ben 35 keer bestraald. Het zag er heel slecht uit voor mij. De bisschop hier in Palm Beach stuurde een brief aan alle parochies en vroeg daarin of ze wilden bidden voor mij. Uiteindelijk hebben heel veel mensen dat jarenlang gedaan om ervoor te zorgen dat ik beter zou worden. Ze riepen daarbij de hulp in van Titus Brandsma. Ik had er eigenlijk maar vijftien nodig voor de heiligverklaring, maar het waren er veel meer.”

"Het is niet het relikwie waardoor ik ben genezen, maar het vertrouwen dat ik heb in God."