Man (81) op fiets overleden na aanrijding

Een 81-jarige man op een fiets is dinsdagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding met een auto in Rosmalen. Dit gebeurde op de Vliertwijksestraat. De automobilist is meegenomen naar een politiebureau voor verder onderzoek.