NAC in de allerlaatste seconde onderuit in eerste duel play-offs

NAC heeft de eerste wedstrijd van de play-offs met 2-1 verloren. In een wedstrijd vol frustraties ging het in de laatste seconde mis. Sacha Komljenovic zorgde ervoor dat ADO met een voorsprong gaat beginnen aan de terugwedstrijd in Den Haag.

Yannick Wezenbeek Geschreven door

ADO opende de score in de 35e minuut. Pas vanaf dat moment werd het een aantrekkelijke, maar bovenal felle en intense wedstrijd. De aanstichter van dat was Sem Steijn. De zoon van de afgelopen zomer opgestapte NAC-trainer Maurice Steijn. Uitdagend keek hij naar de harde kern waarna hij omdraaide en wees naar de achterkant van zijn shirt. Het publiek reageerde hier fel op en dat was precies wat de wedstrijd nodig had.

