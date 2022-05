Trouwen in 2023? Dan moet je er snel bij zijn: 'Topdrukte'

Na twee coronajaren is de drukte in de trouwbranche als vanouds. Sterker: door ‘inhaalbruiloften’ uit de coronaperiode hebben weddingplanners, locaties en trouwboetiekjes meer werk dan ooit. Daarom wijken stellen nu zelfs uit naar doordeweekse dagen en naar een atypisch bruidsseizoen: de winter.

Roodgloeiend staat de telefoon van Angelique van den Eijnden. De ene na de andere bruid in spé belt de eigenaar van bruidswinkel Look of Love Bridal Boutique in het pittoreske centrum van Bergen op Zoom. En dan staan er deze dag ook nog eens acht bruiden op het programma, die trouwjurken willen passen of bekijken. Topdrukte dus.

“Er worden heel wat overuren gemaakt”, knikt Van der Eijnden instemmend. “We willen iedereen gelukkig maken met een prachtige jurk. En ja, daar horen ook extra passessies bij van vrouwen van wie de bruiloft is uitgesteld door corona. Mensen komen wat aan of vallen af. En die jurk moet gewoon perfect zitten. Dan moeten ze vaak een extra keer terugkomen." Maar hoe druk het dan precies is? "Nog meer werk kunnen we nu niet aan."

Iedereen in de trouwbranche die Omroep Brabant spreekt, herkent zich in dit beeld. Of het nou om trouwlocaties, weddingplanners of trouwkledingzaken gaat: ze hebben hun handen overvol aan gelukkige stellen die willen trouwen.