Man bijt een agent in zijn arm na een dutje op de vluchtstrook

Een man heeft dinsdagavond een agent in zijn arm gebeten langs de A4 bij Halsteren. Daar lag hij met zijn auto half in de berm en half op de vluchtstrook te slapen op zijn achterbank. Toen de agenten hem wakker maakten, ging het mis.

Iets voor tien uur zagen surveillerende agenten de auto met Tsjechische kentekenplaat langs de A4 staan, met de lichten uit. Omdat de wagen op een gevaarlijke plek stond, besloten ze eens een kijkje te nemen. Daar zagen ze de man op de achterbank liggen.

Mes afgepakt

In eerste instantie probeerden ze hem wakker te maken door te roepen en kloppen. Toen hij daar niet op reageerde, openden ze de deur. De man werd wakker en begon in een onbekende taal naar de agenten te roepen. Die zagen dat hij ook een mes bij zich droeg en pakten het wapen af. Daar was de man niet van gediend. Er ontstond een worsteling, waarbij een van de agenten in zijn arm werd gebeten.

De man is uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Hij zit nog vast voor verhoor. Ook is nog niet precies duidelijk wie hij is. Uit een speekseltest bleek dat de man geen drugs had gebruikt. De gebeten agent is behandeld door de dokter.