Klooster Megen vecht voor voortbestaan: 'Roepingen kun je niet maken'

Al 300 jaar verblijven er zusters in het klooster in Megen. Nu wonen er 14. Nieuwe aanwas is schaars. De zusters doen hun best om het klooster leefbaar te houden, om het zo aantrekkelijk te maken voor eventuele nieuwkomers. "Zodat generatie op generatie hier kan wonen." Maar het loopt nog niet storm.

Met een kopje kruidenthee, uit eigen kruidentuin, in de hand zit abdis zuster Angela Holleboom in een grote stoel. In een kleine vergaderruimte die is ingericht als woonkamertje, vertelt ze over het kloosterleven. Ze is met enkele uitzondering al vanaf 2004 de abdis, het hoofd van het klooster.

“Samen met de vicaris, een soort reserve hoofdzuster, en de raadszuster vergaderen we over alles wat het klooster aangaat. Van een dure aanschaf als een verbouwing tot de zaken die in huis spelen. Bijvoorbeeld hoe we samen het beste de stilte kunnen bewaren”, vertelt de zuster. In het klooster moet je voor het grootste gedeelte van de dag stil zijn. “Er mag wanneer noodzakelijk kort met elkaar gefluisterd worden. Maar ja, wat is kort? Over dat soort zaken hebben we het dan.”