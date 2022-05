ME in actie na wedstrijd van NAC en rijdt man over zijn voet

De ME heeft dinsdagavond bij het Rat Verlegh Stadion in Breda onrust tussen supporters van NAC Breda en ADO Den Haag de kop ingedrukt. Het ging mis na de wedstrijd, toen de supporters uit Den Haag in de bussluis aankwamen.

Die sluis is een aparte doorgang, waar fans van de uitploeg aankomen en later weer vertrekken. Na de wedstrijd van dinsdagavond gooiden supporters van beide teams vanalles over de hekken. De ME trad op om te voorkomen dat fans ook over de hekken zouden klimmen.

Toen de groepen eenmaal uit elkaar gedreven waren, keerde de rust terug. Niet veel later konden de bussen met ADO-supporters alsnog vertrekken voor de terugrit richting Den Haag.

Open botbreuk

Bij de actie van de ME werd een 19-jarige man uit Breda over zijn voet gereden. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Een woordvoerder van de brandweer, die aanwezig was voor een klein brandje op het dak van het stadion, liet dinsdagavond al weten dat er een man met een open botbreuk was gevonden. Een woordvoerder van de politie kan nog niet bevestigen om het om dezelfde persoon gaat. Het verkeersteam van de politie doet onderzoek naar de aanrijding.

Brandje

Eerder op de avond werd dus ook de brandweer al opgeroepen. Dat had te maken met een klein brandje op het dak van het stadion. Op het moment dat de brandweer aankwam, was het vuur al grotendeels geblust. Hoe de brand is ontstaan is niet duidelijk, maar volgens een woordvoerder van de politie is er in ieder geval niemand aangehouden en wordt er ook geen verder onderzoek naar gedaan.